"Реставраторы завершили работы во внутристенных каморах за Софийской звонницей", — сообщили в четверг "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), в ведении которого находится большинство памятников Кремля.

В ходе реставрации ученым так и не удалось точно датировать время строительства этих весьма загадочных помещений, куда ведут два входа с разных сторон звонницы. Каких-либо артефактов, которые бы помогли экспертам с датировкой, внутри камор не обнаружено.

В ГМЗ затруднились ответить на вопрос, станет ли после реставрации древняя тюрьма объектом экскурсионного показа. "Пока трудно сказать, как будут использоваться эти помещения", — сказал собеседник агентства.

Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков.