"В этом году по нацпроекту приведут к нормативу более 5,4 тыс. участков дорог. Их общая протяженность — порядка 15 тыс. км, треть из них — маршруты к объектам социальной инфраструктуры", — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в этом году планируется не снижать высоких показателей, достигнутых в прошлом году. По словам Хуснуллина, важно поддерживать условия для бесперебойной работы, обеспечивать отрасль необходимыми строительными ресурсами.

"Сегодня одной из стратегических задач является достижение технологического суверенитета в отраслях экономики, и отмечу, что наши дорожники работают с отечественными стройматериалами и не испытывают их нехватки. Мы также делаем упор на развитие дорожной техники, выстраиваем новые логистические и производственные цепочки", — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что дорожные работы ведутся уже почти в двух десятках регионов. По его словам, к укладке покрытия приступили Краснодарский и Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Курская и Саратовская области, республики Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Крым и другие регионы.

"Традиционно в зоне особого внимания — социально значимые маршруты. К нормативу приведут 2,3 тыс. км участков, ведущих к образовательным учреждениям, 2,5 тыс. км — к медучреждениям, 600 км — к спортобъектам и 1,8 тыс. км туристических маршрутов. В некоторых субъектах дорожные работы выполняются с существенным опережением графика", — пояснил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" призван сделать российские дороги более безопасными и комфортными для передвижения.