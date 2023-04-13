"Пришли к однозначному выводу, что просто вывозить снег нецелесообразно, финансово намного затратнее и дольше. Пробуем схему, когда экскаватор снимает пепел со снега, далее погрузчиком грузят в самосвал и вывозят за пределы населенного пункта", — написал Бондаренко в четверг в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Ключи, наиболее пострадавшем от пеплопада, с четверга работает 12 единиц техники местных подрядчиков, в Козыревске — восемь. Это экскаваторы, самосвалы, погрузчики.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что на подмогу жителям Усть-Камчатского района выдвинулась колонна техники, принадлежащей ведомству.

"Колонна автомобильной техники Камчатского спасательного центра МЧС России выдвинулась из поселка Раздольного (Елизовский район) в поселок Ключи Усть-Камчатского района. В составе колонны — самосвалы, экскаваторы, фронтальный и мини-погрузчики", — говорится в сообщении.

20 сотрудников спасцентра будут помогать местным властям вывозить вулканический пепел с территории социально значимых объектов.

В населенных пунктах района организован подвоз воды населению, продолжают работать пункты выдачи одноразовых медицинских масок.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные — в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте — поселке Ключи — пеплопад был самый сильный за последние 60 лет.

По мнению ученых, Шивелуч продолжит извержение, но уже в меньших масштабах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.