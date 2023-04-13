"В этом году полевые учеты птиц на Куликовом поле проходят в канун Международной экологической акции "Весенняя декада наблюдений за птицами". Она приходится на даты с 1 по 10 мая", — сказала Котикова.

По ее словам, в этот же период музей организует конкурс любителей бёрдвотчинга (наблюдение за птицами — ИФ). В жюри конкурса войдут орнитологи из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого, Государственного Дарвиновского музея и МГУ им. М.В. Ломоносова.

5 мая для участников конкурса проведут орнитологическую экскурсию по окрестностям села Монастырщино.

"Ученые познакомят с птицами Куликова поля, обитающими на территории памятного места и находящимися на пролете. Вместе можно проследить их повадки и научиться определять пернатых по внешнему виду и голосу", — отметила Котикова.

На следующий день запланирована соревновательная часть конкурса наблюдений. Организаторы вручат участникам карту маршрута и чек-лист со списком видов птиц. За три часа команды должны сфотографировать как можно больше видов, а по возвращению на точку старта заполнить чек-лист и подготовить фотоматериал в качестве доказательства встречи.

"Полученная информация будет использована специалистами музея-заповедника, профессиональными орнитологами, которые ведут постоянные наблюдения за состоянием орнитофауны территории Куликова поля", — подчеркнула Котикова.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.