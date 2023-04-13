"Я понимаю ожидания всех нас, что все закончится и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю", — сказала Попова в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ в четверг.

Так она прокомментировала заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что пандемия COVID-19 подходит к концу.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается по сравнению с предыдущими неделями на 16%, "то есть снижение здесь значимое". "Но, вместе с тем, мы видим, что в Индии сейчас регистрируется рост. И сейчас разбираемся, с чем он связан и почему", — сказала она.

Кроме того, Попова подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом "на пике (появления нового подварианта COVID-19 — ИФ), к сожалению, не уменьшается", что связано в том числе с тем, что у каждого нового варианта растет заразность.

"Очень хочется, чтобы закончилось, но ученые нас так однозначно не обнадеживают", — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что за три года в России обнаружено около 600 вариантов коронавируса.