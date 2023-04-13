"Туроператоры России и Ирана говорят о растущем взаимном интересе туристов, но есть сдерживающие факторы, которые не позволяют сделать рывок и превратить турпоток в действительно массовый. Для этого необходимо возобновить безвизовые групповые турпоездки. Мы ждем сейчас технического решения от Минэкономразвития, знаем, что работа ведется и рассчитываем, что оно будет принято до высокого сезона, чтобы туроператоры с обеих сторон могли направлять своих туристов уже в рамках безвизового обмена", — сказал журналистам вице-президент РСТ Александр Осауленко по итогам встречи с делегацией муниципалитета Тегерана во главе с управляющим директором культурного комплекса "Аббас Абад" Сайедом Мохамедом Хосейном Хеджази.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между двумя странами от 1 июля 2021 года.

В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, Россию – более 20 тыс. иранцев.