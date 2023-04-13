В том числе в марте пассажиропоток аэропорта составил 166 тыс. человек (рост на 42% к марту 2022 года).

"В первом весеннем месяце наряду с увеличением количества рейсов на московском направлении была увеличена частота беспосадочных рейсов в Екатеринбург авиакомпании "Уральские авиалинии" и в Новосибирск авиакомпании S7 Airlines", — поясняется в сообщении.

Внутренний пассажиропоток в первом квартале вырос на 24% — до 428,5 тыс. человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Хабаровск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено более 48 тыс. пассажиров. Самым популярным направлением стал Таиланд: Утапао, Пхукет и Бангкок.