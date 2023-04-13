"В фонд Сахалинского областного краеведческого музея Сахалинская таможня передала 34 старинные серебряные монеты номиналом 1 доллар. Культурные ценности были задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска у гражданина США", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, монеты таможенники обнаружили в аэропорту Южно-Сахалинска в конце 2021 года у гражданина США, вылетавшего в Токио. Проведенная экспертиза установила, что данные денежные знаки изготовлены в 1879-1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты подлежали декларированию, так как созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью.

"Вывезти с территории России такие предметы можно только при наличии разрешения Министерства культуры РФ независимо от их происхождения. На российском рынке стоимость монет ориентировочно оценивается в 124 тысячи рублей", — отмечает пресс-служба.

По решению суда монеты конфисковали. Дальнейшую их судьбу определило Министерство культуры РФ — передать в фонд Сахалинского областного краеведческого музея.

"Это не первые культурные ценности, которые таможня передает в фонды музея. Ранее сахалинские таможенники передали в областной краеведческий музей старинные японские монеты. Представитель таможни выразил уверенность, что таможня продолжит дальнейшее сотрудничество с музеем", — сообщает пресс-служба.