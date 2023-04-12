"Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно "оживилась" благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны", — говорится в сообщении.

Скоро на дамбах появятся и занесенные в Красную книгу Ленинградской области полярные крачки.

С каждым годом Комплекс защитных сооружений принимает все большие по численности колонии перелетных птиц. Здесь пернатые обустраивают гнезда и выводят потомство.

В сезон размножения птиц дирекция комплекса приостанавливает механизированные работы в местах гнездования. Выкашивание наземной растительности, пешие обходы и осмотры территории переносят на более позднее время.