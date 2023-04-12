12 апреля 2023 года исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского.

В феврале в интерьерах Театра имени Ленсовета открылась выставка "Художник. Островский. Сцена". История театра сохранила память о выдающихся спектаклях: на выставке представлены эскизы сценографии и костюмов, театральные афиши и инсталляции петербургских художников по произведениям Островского. Среди авторов — Эдуард Кочергин, Владимир Фирер, Николай Слободяник и другие.

В марте в северной столице стартовал фестиваль Театральной библиотеки "Наш Островский", в котором участвуют более 50 организаций. В программе: выставки, спектакли, кинопоказы, экскурсии, лекции, литературные вечера, мастер-классы. Так, до 24 апреля в Главном здании Российской национальной библиотеки проходит выставка "Русский мир Островского", где писатель предстает не только как автор всемирно известных драматических произведений, но и как профессиональный переводчик, который знал семь языков и переводил Сервантеса, Шекспира, итальянских драматургов.

В Мемориальном музее-квартире Некрасова до 24 августа открыта выставка "Свои люди — сочтемся!": Островский и Некрасов".

Главный акцент в программе ХХV Международного фестиваля русских театров "Встречи в России", который в настоящее время проходит в Петербурге, также сделан на творчестве драматурга. На сцене "Балтийского дома" спектакли по пьесам Островского представят театры из Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Армении и других стран.

Завершится фестиваль 16 апреля спектаклем "Наливные яблоки" Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. Бровуна (ДНР) по пьесе Островского "Правда — хорошо, а счастье лучше".

До 30 июля в Петербурге проходит масштабный выставочный проект "Площадь Островского", объединивший пространства Театрального музея и Театральной библиотеки. В залах музея показаны личные вещи драматурга, сценические костюмы по эскизам Головина, Коровина, Азизян для ролей в пьесах Островского, фотографии к спектаклям Мейерхольда, Таирова, Товстоногова, Акимова.

Их дополняет импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора. Экспозиция Театральной библиотеки более традиционна и фокусирует внимание на ценных документах — например, рукописных экземплярах пьес драматурга.

В юбилейный год петербургские театры выпускают премьеры и готовят постановки по произведениям Островского. В январе в Театре комедии имени Акимова состоялась премьера спектакля "Лес". 12 апреля, в день рождения драматурга, в Театре эстрады имени Райкина состоится премьера спектакля "Вселенная Островского" — путешествие по текстам в сопровождении самого драматурга, роль которого исполнит Юрий Гальцев.

В июне в театре "Буфф" состоится премьера постановки Михаила Смирнова — спектакль "Поздняя любовь", а в "Балтийском доме" — премьера "Бесприданницы". В июле планируется премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова" на сцене Театра имени Ленсовета. "Бесприданницу" и "Снегурочку" представит театр "Приют комедианта".

Юбилейный год завершится Всероссийским театральным фестивалем "Вперед к Островскому!" на сцене театра-фестиваля "Балтийский дом".