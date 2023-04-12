"В этом году приступим к проектированию, будем учитывать все пожелания жителей. В следующем году планируем начать реализацию проекта. Это место станет еще одной зоной отдыха", — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, на пляже будут детские и взрослые площадки для занятия спортом, зоны для тихого отдыха и прогулок, лежаки.

В ближайших планах администрации района и другие проекты по благоустройству. Например, будут праведны работы на территории вокруг Триумфальной арки Победы в Красном Селе.

Говоря о сохранении памяти о Великой Отечественной войне, Фадеенко добавил, что власти продолжат работу по установке досок "здесь живет герой" на дома ветеранов, что делается с 2020 года.

Крупные проекты по благоустройству будут реализованы и в Красногвардейском районе Петербурга. По словам главы района Евгения Разумишкина, один из самых крупных в ближайшем будущем — Пейзажный парк между Пейзажной улицей и рекой Охтой. В этом году специалисты приступят к его проектированию. Ожидается, что территория, площадь которой превышает 40 га, станет общественным пространством с рекреационными и спортивными зонами, ландшафт территории при этом максимально сохранят.

Также в этом году в районе планируют благоустроить набережную реки Лапки и Свердловскую набережную, а также памятник защитникам Ручьев — он будет готов к 1 сентября.

13 апреля Красносельский и Красногвардейский районы Петербурга отметят 50-летие.

"В ожерелье Санкт-Петербурга 18 жемчужин в виде наших районов, но сегодняшние юбиляры особенно подчеркивают величие города. (На территории — ИФ) Красногвардейского района начиналась история города — оружейное дело, пороховое дело. Красносельский район также вписан славными страницами в историю. Оба района неразрывно связаны с историей обороны Ленинграда в годы блокады", — сказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Он отметил, что и Красносельский, и Красногвардейский районы района динамично развиваются.

"Мы, я считаю, ударными темпами, начиная с 2018 года, ведем строительство социальных объектов, чтобы не было разрыва со строящимся жильем. Все соцобъекты отвечают самым современным требованиям", — подчеркнул Повелий.