Малышку заметили в воде у набережной. Из-за большого количества людей животное боялось выбраться на берег и долгое время повело в холодной воде. Позже тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих на территории Водоканала в Репино (Курортный район Петербурга).

В Фонде друзей балтийской нерпы в свою очередь отмечают, что детеныш сильно истощен.

"Ее вес всего 11 кг вместо положенных 40. Она очень измучена от голода и холода и с большой надеждой смотрит на человека. Будем стараться ей помочь", — говорится в сообщении.

После реабилитации животное вернут в естественную среду обитания.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Петербурге начался сезон спасения редких морских животных. На дамбе (Финский залив) местный житель нашел серого тюлененка.