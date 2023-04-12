"Постановки будут на исторические темы. Планируется организовывать их летом с пятницы по воскресенье. Посетители увидят сцены из жизни ханов и султанов и эпизоды быта древнего Дербента", — говорится в сообщении.

Кроме того, гости города смогут впервые побывать в подземных водохранилищах VI века в дербентской крепости, посещение которых раньше было под запретом.

Также отмечается, что помимо прочего, зрителей будут угощать блюдами национальной кухни.

Крепость Нарын-Кала находится относится Дербентскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. Находится под эгидой ЮНЕСКО и входит в список всемирного наследия.