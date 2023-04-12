"Сегодня самый теплый день с начала весны в Москве", — сказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, температура в городе на 5-6 градусов превысила среднеклиматическую норму.

В метеобюро уточнили, что температурный рекорд 12 апреля в столице принадлежит 2015 году. В тот день на ВДНХ фиксировалось 20 градусов ровно.

"Рекорд 8-летней давности побит не будет", — добавил собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается 15-17 градусов.

В пятницу и субботу в городе будет значительно прохладнее — 8-10 и 7-9 градусов соответственно.

Существенное потепление ожидается в столице с воскресенья: дневные температуры вновь превысят отметку 15 градусов.