"Количество чартеров турецкой Southwind в Анталью из "Храброво" выросло до 3-4 в неделю. Когда в первых числах марта эта программа была запущена, речь шла об одном рейсе в неделю", — сказала Грицун.

Она добавила, что аэропорт "Храброво" согласовал авиакомпании частоту чартеров до 7 в неделю.

"Ожидается, что ближе к лету затем частота полетов на Средиземноморье будет максимальной", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель одной из крупнейших в регионе туристических компании "Анюта" Алтынбек Кожахметов, сегодня спрос на чартеры в Турцию несколько ниже, чем ожидалось.

"Отдых в Анталье заметно подорожал из-за различных факторов, что беспокоит потенциальных отдыхающих. Это касается как ранних бронирований, так и полетов на ближайшее время и даже на майские праздники. При этом мы предлагаем путевки крупных туроператоров", — сказал он.

По словам Кожахметова, полеты в Анталью из Калининграда привлекательны и тем, что турецкая Southwind выполняет рейсы напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря. Время в пути составляет 3,5 часа.