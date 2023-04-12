В рамках законопроекта предлагается наделить правительство Петербурга полномочиями по проверке у них наличия действующей аттестации и идентификационной карточки.

Новации должны коснуться юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых гидов и экскурсоводов, работающих в сфере туризма.

За утверждение законопроекта проголосовали 45 депутатов.

Проект предполагает поправки в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге".

Ранее глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщал, что заниматься контролем за аттестованными гидами будет его ведомство: проверять наличие аттестатов, срок их годности, соблюдения запрета на передачу другим лицам. Контроль за самим качеством услуг остается в ведении Роспотребнадзора.

Корнеев подчеркивал, что неоднократно высказывались небезосновательные претензии к качеству информации, которую экскурсоводы предоставляют туристам, но механизм контроля в этой сфере отсутствовал. Ситуация изменилась с введением системы обязательной государственной аттестации.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрена законодательством России и вступила в силу с 1 сентября 2022 года. Экзамен состоит из двух этапов: тестирования из 30 вопросов и практического задания. На выполнение дается два часа.