"Комбинат открывает музейное пространство 14 апреля после масштабной реконструкции. В новой экспозиции применены современные демонстрационные мультимедиа и интерактивные технологии. Посетители смогут увидеть редкие самородки, камни с инклюзами и украшения, а также познакомиться с технологиями добычи и переработки янтаря", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в 2021 году музей, расположившийся на площадях Доходного дома Ечкина на Арбате, пришлось закрыть из-за обширного потопа в здании. Экспонаты не пострадали, в отличие от самой застройки, которая была восстановлена за полгода.

Пресс-служба сообщает, что специалисты провели реконструкцию в рекордные сроки, при этом в ходе обновления залов музея были учтены современные технологические тренды.

"Сейчас экспозиция на 80% оснащена мультимедийными технологиями. Здесь обустроено несколько десятков сложных инсталляций и интерактивных зон", — говорится в сообщении.

В числе обновленных пространств — площадка "Инклюзы", которая рассказывает о зарождении редких самоцветов с включениями, и "Приморский карьер", где с помощью 3D-технологий можно познакомиться со спецификой добычи и обработки "солнечного камня". Также посетители могут собственноручно "отшлифовать" янтарь в специальном механическом барабане.

В пресс-службе отметили, что модернизация позволила переоборудовать выставочное пространство. Теперь здесь можно принимать экскурсионные группы численностью до 25 человек.

"Уверены, что обновленная Янтарная галерея займет достойное место в числе знаковых туристических объектов столицы", — цитирует пресс-служба слова директора по коммуникациям госкорпорации "Ростех" Екатерину Баранову.

В настоящее время КЯК имеет в поселке Янтарный под Калининградом туристические объекты — смотровую площадку Приморского карьера и музейно-выставочный комплекс "Янтарная палата". В течение года их посещает в среднем 160 тыс. человек.