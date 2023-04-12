"На финальном этапе конкурса команда профессионалов в области туризма и гостеприимства северной столицы представила особенный, нестандартный маршрут "Петербург — классика и инновации индустрии гостеприимства". Он позволяет узнать, как функционирует эта сфера в одном из лучших туристских центров страны, получить бесценный опыт от представителей учебных заведений, бизнеса и музеев. И конечно же, в программе знакомство с креативной петербургской гастрономией, мастер-классы, посещение классических и новых достопримечательностей города на Неве", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

Он сообщил, что региональная команда проделала большую работу по созданию молодежного маршрута по Петербургу.

"По результатам подведения итогов конкурса Петербург стал финалистом и вошел в список топ-10 молодежных маршрутов", — отмечается в пресс-релизе.

В десятку лучших регионов конкурса "Маршрут построен" также вошли Волгоградская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Самарская, Тульская, Челябинская области, Дагестан и Красноярский край.

Конкурс проводился автономной некоммерческой организацией "Больше, чем путешествие" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 27 января по 10 апреля 2023 года.

Как сообщалось, в 2022 году Петербург принял более 8 млн туристов.