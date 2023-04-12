"У нас в принципе в туризме тренд на туры так называемого выходного дня. То есть это краткосрочные поездки продолжительностью до 3-4 ночей. Популярные прежде недельные туры становятся менее популярными", — сказал он журналистам в среду.

Гулевич также отметил, что средняя продолжительность сократилась и для традиционно длительных зарубежных поездок. Вместо стандартных прежде 12 ночей россияне выбирать 9. Он добавил, что несмотря на эту тенденцию стоимость зарубежных туров в целом не снижается из-за различных факторов, толкающих цены вверх.

"Рассчитывать на горящие туры в этом году не стоит. Акции раннего бронирования, в рамках которых предлагались скидки, уже закончились. И мы не ожидаем, что места не будут закрываться", — пояснил эксперт.

По данным ANEX Tour, средний чек за тур из Екатеринбурга в Турцию в 2023 году стал чуть ниже – 3 092 y.e. в 2023 году против 3156 y.e. в 2022 году. Средний чек по российским направлениям вырос за тот же период с 1312 до 1441 у.е., в Абхазию – с 966 y.e. до 1298 y.e.

На первом месте по популярности у туристов из Екатеринбурга среди направлений с прямым перелетом Турция, затем идут Россия, Казахстан, ОАЭ и Абхазия. Туры в Шри-Ланку, Таиланд, Танзанию Египет, Мальдивы наиболее востребованы на базе стыковочных рейсов.