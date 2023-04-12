"После снежной и долгой зимы необходимо проверить каждое сооружение, благоустроить территорию, чтобы к майским праздникам все они работали, дарили отдых и хорошее настроение петербуржцам и гостям города", — цитирует пресс-служба главу города Александра Беглова.

Так, специалисты проверяют работоспособность оборудования и целостность облицовки чаш, промывают фонтаны, убирают мусор, который скапливается в чашах после таяния снега. На следующем этапе предстоит установить съемное оборудование — различные насадки, электрику. Затем фонтаны заполнят водой и проведут пробный запуск.

По словам Беглова, город продолжает восстанавливать фонтанный фонд: проводится реконструкция исторических фонтанов, возрождаются сооружения во дворах и скверах.

Пресс-служба "Водоканала" в свою очередь уточняет, что уже готовы к работе фонтаны "Слава" в Московском парке Победы, комплекс на площади у Российской национальной библиотеки, фонтаны в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице в Шушарах и в саду имени 30-летия Октября в Невском районе.

По информации "Водоканала", открыть сезон фонтанов планируется 22 апреля, в этот день заработает 71 сооружение. Еще пять — светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина — включат 1 мая.