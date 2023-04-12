"Участниками станут Игорь Бутман и музыканты его квинтета, Даниил Крамер и трио "Musica Latina", Марине Мирабова, чьи выступления можно будет посетить 8-10 сентября. Всего фестиваль соберёт 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов страны", — написал он.

Кроме того, по словам Шалабаева, "фестиваль будет включать в себя и образовательную составляющую", так как Нижний Новгород в этом году имеет статус "Молодёжной столицы России".

"Планируется провести мастер-классы, познавательные лекции, игры и конкурсы. Стартуют они уже с 1 мая", — написал мэр, добавив, что по итогам фестиваля будет создан фильм об истории нижегородского джаза.

Джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии" ежегодно проводится в сентябре в крупнейшем парке Нижнего Новгорода — "Швейцарии".

В этом году проект стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.