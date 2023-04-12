"Истинно царский подарок сделали музею ученые Атлантического отделения Института океанологии РАН. Старинный якорь они обнаружили на дне Балтийского моря в районе поселка Янтарный, когда проводили научные исследования. Специалисты института подняли якорь с глубины 25 метров. Операция заняла несколько часов. Было решено, что якорь станет подарком музею на день рождения. 12 апреля учреждению культуры исполняется 33 года", — сообщила пресс-служба.

Эксперты музея осмотрели якорь и пришли к выводу, что он изготовлен в XIX веке. Такие конструкции могли использоваться на фрегатах. Вес якоря — 500 кг.

"Предположительно, бывшие хозяева просто "потеряли" его. Это могло произойти, например, во время шторма. Сейчас находка передана в музейную реставрационную мастерскую, где его очистят от водорослей, ракушек и ржавчины. Затем якорь можно будет увидеть в экспозициях музея", — пояснил главный специалист по флоту музея Алексей Шуткин.

Новый экспонат пополнит и без того богатую коллекцию якорей, собранную музеем. До этого подарка она насчитывала 85 экземпляров, теперь их будет 86. Минимальный вес якорей — 50 кг, максимальный — 60 тонн, заключает пресс-служба.