"Мы все понимаем, что самая туристическая история в Китае – это Санья, это остров Хайнань. Здесь мы возвращаемся к вопросу перевозки, которую мы ждем. Если она будет, у нас там все готово, мы будем выходить на направление. И не только мы, остальные игроки тоже. Пока что нет ни у кого, насколько я знаю, разрешений от Росавиации, чтобы туда летать с чартерами. Пока что нет ни у какой китайской компании разрешений, чтобы сюда летать под фрахтом кого-либо", — сказал он журналистам в среду.

Кроме того, по словам Гулевича, на острове Хайнань еще не полностью сняты карантинные ограничения.

"Это среднесрочная перспектива, которая будет реализована, наверное, не этим летом в формате чартера, но в следующем – точно", — сказал он.

Гулевич также отметил, что, учитывая курс юаня, чартер на Санью не сможет конкурировать с Турцией и Египтом. Но направление будет пользоваться спросом в регионах Дальнего Востока

Представитель ANEX Tour также добавил, что туроператор готов начать возить туристов во Вьетнам и Тунис, как только будут разрешены авиаперевозки в эти страны.