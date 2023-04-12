Ограничение вводится на период действия особого противопожарного режима, поскольку на лесной территории запрещается разводить костры.

По сведениям пресс-службы, туристы могут размещаться только в приютах, а разводить костры и использовать горелки — только в специально оборудованных местах.

В свою очередь пресс-служба нацпарка "Зигальга" отмечает, что с начала пожароопасного сезона патрулирование охраняемых территорий проводится дважды в сутки.

"Главная цель патрулей — вовремя заметить возгорание и подъём дыма. В выполнении этой задачи задействованы и люди, и техника, в том числе, беспилотные летательные аппараты, которые наблюдают за обстановкой сверху", — отмечают в нацпарке.

Государственные инспекторы наделены полномочиями выписывать административные протоколы и штрафы. Нарушители противопожарного режима привлекаются к ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось, что со среды в Челябинской области из-за высокого уровня пожарной опасности введен особый противопожарный режим.