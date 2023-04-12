"Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) рассчитывает принять в этом году 225,5 тыс. российских туристов. В первом квартале 2023 года из России прибыло наибольшее число туристов – 77,5 тыс.", — пишет издание.

По словам Фернандо, обычно турпоток из России начинает снижаться в марте.

"Мы предполагаем, что в апреле-июне он немного снизится, а в июле-августе снова наберет обороты. Следующий сезонный всплеск ожидаем к ноябрю", — пояснил он.

Как отмечает Daily Mirror, из-за санкций российские туристы не могут использовать за рубежом банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, однако Народный банк Шри-Ланки сотрудничает с Национальным инвестиционно-промышленным банком России (НИПБ), и туристы могут открыть счет в иностранной валюте. Также россияне могут ввозить индийские рупии.