"Стоимость работ составляет около 500 млн рублей, средства направлены из федерального и областного бюджетов", — говорится в сообщении.

Гравийную дорогу в село протяженностью 9,2 км приведут в нормативное состояние. В частности, будет уложено асфальтобетонное покрытие. Работы завершат осенью.

Село Ключи-Булак расположено на берегу залива Ия Братского водохранилища и является местом отдыха туристов, также там проходят туристические слеты.

"Ремонт каждой дороги, ведущей к сельским территориям, — важное событие в масштабах региона, особенно к тем, где раньше вообще не было асфальта. Село Ключи-Булак — это еще и рекреационное место. Асфальтобетонное покрытие улучшит качество жизни местных жителей и транспортную доступность села, увеличит число желающих приехать туда отдохнуть", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Иркутской области приведут в нормативное состояние 354,29 км автодорог — всего 78 участков, из них 34 находятся на трассах регионального значения, 44 — на местных. На эти цели направлено более 10 млрд рублей.