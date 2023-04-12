"(На тропе — ИФ) еще очень много глубокого, рыхлого снега, который плохо держит человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сугробов сотрудники парка не могут расчистить тропу от поваленных деревьев, отремонтировать мосты и настилы, доставить дрова на стоянки.

Администрация парка закрыла Большую валдайскую тропу для местных жителей и туристов в средине ноября.

"Очень надеемся, что первые туристы смогут выйти (на маршрут) после 9 мая", — добавили в парке.

Первый, 59-километровый отрезок Большой валдайской тропы был открыт для путешественников в 2019 году.

Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок оборудованы девять базовых лагерей и промежуточных привалов. Тропа оснащена пятью мостами и настилами и украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.

В ближайшие годы предполагается продлить тропу примерно на 121 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

Администрация национального парка намерена также сделать 4-километровый участок тропы доступным для инвалидов, в том числе — колясочников. Для их удобства маршрут оснастят дополнительными деревянными настилами, стоянками и информационными стендами со шрифтом для слепых.