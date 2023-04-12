В настоящее время сотрудники снимают футляры со скульптуры западной и восточной галерей Большого Меншиковского дворца. Раскрытие скульптуры в ГМЗ началось уже 23 марта, когда были сняты футляры на Большом каскаде в Нижнем парке. Такое раннее снятие коробов связно с необходимостью проводить технические пуски фонтанов. С 6 апреля возобновились работы по раскрытию скульптуры, что стало возможным благодаря потеплению.

В парке расположен исторический зверинец. Сегодня там содержатся лани, козы, цесарки, павлины и другие обитатели.

Сейчас по всему парку проходит чистка и окантовка дорожек, работа с газонами на Южном дворе (например, очистка газонов от веток и мусора), раскрывают цветники от зимнего утепления, вносят весенне-летние удобрения, разрыхляют цветники, очищают канавы от листвы и веток.

Парк Ораниенбаум — образец садово-паркового искусства второй половины XVIII — середины XIX века. Он занимает площадь в 162 гектара. До 70-х годов XVIII века главным художественным приемом в организации парка была регулярная композиция, которая позже сменилась пейзажной. Парк состоит из нескольких исторически сложившихся частей, каждая из которых сформировалась в определенные периоды создания дворцово-паркового комплекса.

"В 2023 году в парке завершается масштабная реставрация — парк впервые за долгое время будет полностью открыт для посетителей. Посетители смогут насладиться воссозданной исторической планировкой, которая сложилась к середине XIX века, когда был сформирован облик пейзажного парка", — говорится в сообщении.

Также с этого года жители и гости города смогут посещать парк бесплатно: с 8:00 до 10:00 можно войти в парк и задержаться в нем на целый день. Также бесплатные часы есть вечером: с 18:00 до 20:00.