"Уникальность и главная отличительная особенность фестиваля — это его география. Концерты коллективов пройдут с 30 мая по 4 июня в 14 муниципальных образованиях региона на открытых площадках: стадионах, парках, площадях и скверах и станут возможными для посещения большого количества зрителей", — говорится в сообщении.

Организатором первого фестиваля "Виват, Амур!" является правительство Приамурья при поддержке министерства культуры России и Минобороны РФ.

"Все концерты фестиваля пройдут на безвозмездной основе и преимущественно на открытых концертных площадках, что позволит вовлечь в события проекта значительное количество зрителей. Всего в рамках программы фестиваля запланированы 22 концерта", — приводятся в сообщении слова главы министерства Надежды Доргуновой.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минкультуры области, фестиваль заявлен в статусе международного.

"Для участия в фестивале приглашены коллективы других стран. Об их участии будет известно позднее", — сообщил собеседник агентства.

Участие в фестивале примут центральный военный оркестр Минобороны России (Москва), оркестры суворовцев Московского военно-музыкального училища им. Халилова (Москва), штаба Восточного военного округа (Хабаровск), штаба Тихоокеанского флота (Владивосток) и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (Благовещенск).

Сводный оркестр из 250 военных музыкантов 2 июня выступит на набережной реки Амур.