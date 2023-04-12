Основные мероприятия праздничной программы организуют министерства культуры и образования региона, Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Канта, областное учреждение культуры — Кафедральный собор.

Так, план юбилейных торжеств БФУ включает в себя научно-практические мероприятия, выставки и издательско-информационные проекты.

Главным событием, приуроченным к дате, станет Международный Кантовский конгресс, который проведут в апреле следующего года. Особый акцент будет сделан на рассмотрении вопроса влияния трудов Канта на русскую философию.

В прошлом году БФУ провел международную олимпиаду по философии, участие в которой приняли 1 100 человек из 11 стран. В 2024 году также будет организовано интеллектуальное состязание. Губернатор Антон Алиханов дал поручение изыскать финансирование для денежной стипендии победителям олимпиады.

Кроме того, вуз готовит обширную издательскую программу, в рамках которой будет выпущен юбилейный трехтомник ранее никогда не переводившихся трудов Канта. Идет работа над оцифровкой 64 трудов философа. Они станут основой "Русскоязычной Кантианы".

Помимо этого, БФУ разработал интерактивный проект "Эмоциональная карта Калининграда — Кенигсберга" (трехмерная реконструкция дома и улицы проживания Канта), подготовленный университетом на базе искусственного интеллекта и нейросети, отмечает пресс-служба.

Большая работа по подготовке к 300-летию со дня рождения философа ведется и Кафедральным собором.

Учреждение выполнит в этом году вторую очередь благоустройства острова Канта. К лету собор завершит обустройство фойе, в сентябре начнется ремонт и реэкспозиция в музее Канта, работы в нем закончат к марту 2024 года. В отдельно стоящей экспозиции собора "Дом пастора" в поселке Веселовка Черняховского округа к августу завершат строительство "Арт-резиденции".

Намечены и другие различные мероприятия.

Так, музей-заповедник "Музей Мирового океана" подготовил к изданию биографию великого философа.

В мае 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта. При правительстве РФ создан оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Работа по подготовке к этому большому событию международного уровня также ведется под руководством правительства Калининградской области и губернатора Алиханова.

Кант (1724-1804) — родоначальник немецкой классической философии.