Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена 320-летию основания Санкт-Петербурга и рассказывает об истории его развития как морского порта и новой столицы России.

Экспозиция выставки рассказывает об объектах, ставших символами Санкт-Петербурга: Петропавловской крепости, здании Адмиралтейства и кораблике на его шпиле, памятнике Петру (Медном всаднике).

Посетители также узнают о зарождении флотских и городских традиций. Им расскажут, как зарождался герб, об истории петербургских наводнений, секрете адмиралтейской башни.

Основу композиции двух залов выставки составляют фотодокументы. В собрании ЦВММ более 200 тысяч фотографий, фотоальбомов и фотонегативов. Они редко представляются широкой публике, в основном из-за специфики экспонирования. У посетителей выставки будет возможность увидеть экземпляры морской светописи, запечатлевшей события из истории города с середины XIX века до настоящего времени: морские праздники и парады, корабли и верфи, на которых эти корабли были построены, морские выставки, смотры военно-морских училищ, эпизоды блокадных и победных дней.

Акцент выставки сделан на кораблестроении, военно-морском образовании, военно-морских парадах, истории Центрального военно-морского музея имени Петра Великого как неотъемлемой части морской столицы России.