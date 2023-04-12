Фестиваль будет проходить с 29 мая по 5 июня. Его участники приедут в Алтайский край, чтобы повысить уровень вокального, хорового и сценического мастерства, а также принять участие в гала-концертах, которые состоятся в Барнауле и Бийске, говорится в сообщении.

В рамках фестиваля запланировано выступление детского хора в сопровождении оркестра Государственной филармонии Алтайского края и инструментального ансамбля.

Художественным руководителем проекта "Белый пароход" на протяжении 18 лет является солист Большого театра и ведущих оперных театров мира, обладатель премии Grammy-2017 Николай Диденко.

Главным организатором и инициатором проведения фестиваля на территории края выступило Алтайское краевое отделение Российского детского фонда, заявка которого победила в конкурсе на получение грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Концертная программа фестиваля подготовлена еще прошлым летом и уже была представлена в Московском международном Доме музыки и Мариинском театре, а в июне ее смогут увидеть и в Алтайском крае.

"Программа очень разная. Будет и народная музыка, и эстрадная, песни из мультфильмов, патриотический блок", — сообщил Диденко в ходе встречи с министром культуры края Еленой Безруковой и главой регионального отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой.

Для Алтайского отделения Российского детского фонда это не первый опыт организации крупного детского проекта в сфере культуры.

Так, в 2020 году по его инициативе прошел Международный фестиваль детского и семейного кино "Хрустальные ключи", который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов.

"Принимать такой уникальный проект, как "Белый пароход", очень ответственно и почетно. К нам на Алтай приедут дети из разных уголков страны, дети с непростыми судьбами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Мы сделаем все возможное, чтобы поездка принесла только радостные эмоции. Бесспорно, фестиваль станет крупным значимым культурным событием 2023 года", — цитирует пресс-служба Минкультуры слова Овчинниковой.