"Настоятельно предостерегаю всех любителей острых ощущений, что категорически недопустимо приближаться к вулканам, которые проявляют активность, ведь это несет прямую угрозу здоровью и жизни человека. Путешествия вблизи вулкана Шивелуч, а также на территориях, пострадавших от пеплопада могут быть опасны для жизни и здоровья людей!", — написал министр туризма Камчатского края Владимир Русанов в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что туристам рекомендуется выбирать для путешествий туркомпании, входящие в Единый федеральный реестр туроператоров. Также важно зарегистрировать маршрут в МЧС и получить от них рекомендации по его прохождению в соответствии с погодой и активностью вулканов.

"Ответственные туроператоры, которые относятся бережно к своему имиджу, никогда не повезут в опасное место своих клиентов. Поэтому мы крайне рекомендуем обращаться только к официальным туристическим компаниям", — пояснил он.

Министр также напомнил, что зачастую организации, которые везут туристов в опасную зону, не удосуживаются застраховать клиентов и не проводят инструктажи о возможных опасностях в путешествии.

Сильная фаза извержения Шивелуча началась около часа ночи по местному времени 11 апреля. К шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 километров. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении, в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте — поселке Ключи — пеплопад был самый сильный за последние 60 лет. Школьники в поселках Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района перешли на дистанционное обучение на время, пока поселки расчищают от пепла.

В среду на Камчатке было зафиксировано четыре выброса пепла из вулкана Шивелуч. Их высота составила от 6 до 10 км над уровнем моря. Пепловый шлейф от последнего выброса протянулся к юго-востоку от вулкана.

Извержению Шивелуча присвоен наивысший — красный код авиационной опасности.

По мнению ученых, Шивелуч продолжит извержение, но в меньших масштабах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.