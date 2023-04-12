"Пепловый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

Это уже четвертый пепловый выброс из Шивелуча за день. Высота предыдущих составила от 8 до 10 км над уровнем моря.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км.

В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные — в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте — поселке Ключи — пеплопад был самый сильный за последние 60 лет. Школьники в поселках Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района перешли на дистанционное обучение на время, пока поселки расчищают от пепла.

По мнению ученых, Шивелуч продолжит извержение, но в меньших масштабах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.