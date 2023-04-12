Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, в создании музея принимал участие академик Валентин Глушко, который считается пионером ракетно-космической техники, основоположником советского жидкостного ракетного двигателестроения.

В честь Дня космонавтики и юбилея музея в среду вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко будет бесплатный для всех посетителей.

Экспозиция музея посвящена истории российской космонавтики и ракетной техники и роли, которую сыграли петербургские-ленинградские ученые, инженеры, конструкторы в развитии этого направления отечественной науки и техники.

Музей открыт в помещениях Иоанновского равелина, где в 1932-1933 годах размещался II отдел Газодинамической лаборатории (ГДЛ) — первой отечественной опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей. Здесь же находились испытательные стенды электрических и жидкостных ракетных двигателей.

В музее можно увидеть реконструкции рабочих кабинетов конструкторов (в том числе рабочего кабинета Глушко) и мастерских, а также документы и фотографии, связанные с деятельностью ГДЛ.

В экспозиции представлены уникальные разработки конструкторов лаборатории: ракеты на бездымном порохе (впоследствии использовались в минометной установке БМ-13 — "Катюше"), жидкостные ракетные двигатели и их прямые потомки — маршевые двигатели космических ракет.

В залах музея демонстрируются макеты первого искусственного спутника, (запущен в СССР 4 октября 1957 года) и космического корабля "Восток" (на нем 12 апреля 1961 года летал в космос первый в мире космонавт Юрий Гагарин, а 16-19 июня 1963 года совершила полет в космос первая женщина-космонавт Валентина Терешкова).

Одни из самых интересных экспонатов музея — спускаемый аппарат космического корабля "Союз-16", побывавший в космосе и вернувшийся на Землю в декабре 1974 года, полетные костюмы летчиков-космонавтов Николая Рукавишникова и Анатолия Соловьева.

В экспозиции представлен макет Международной космической станции (в масштабе 1:50) — пилотируемой орбитальной станции, используемой как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

В музее демонстрируются макеты зоны приема пищи и комнаты гигиены в служебном модуле "Звезда" российского сегмента МКС (масштаб 1:1).

Перед входом в музей в Иоанновском равелине установлен спускаемый аппарат топографического спутника "Комета", побывавший в космосе в 1990-е годы.

Ежегодно в Музее космонавтики и ракетной техники имени Глушко и на территории всей Петропавловской крепости проводится праздник "День космонавтики". В 2023 году он состоится в 16 апреля.