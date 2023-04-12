"Несмотря на то, что Шервуд был одним из ведущих скульпторов первой половины XX века — именно он создал памятник адмиралу Макарову в Кронштадте, памятники Александру Радищеву, Александру Герцену и другим видным деятелям культуры и политики, — сейчас имя мастера мало знакомо широкой аудитории", — говорится в сообщении.

Русский музей впервые показывал произведения мастера в 1952 году, спустя 70 лет он вновь представляет творчество выдающегося скульптора на монографической экспозиции. Во время подготовки выставки удалось исправить неточности в творческой биографии Шервуда.

Посетители смогут познакомиться с художественным наследием автора — в экспозиции будет показано более 30 произведений из коллекции Русского музея и других музейных и частных собраний, дополненных фотографиями и архивными материалами.