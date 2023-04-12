"Маршрут проложен через живописные объекты: знаменитые Андреевские Шишки, гору Часовную, хребет Карамурун-тау, переходящий в урочище Ногайские или Долгие горы, гору Верблюжка", — говорится в сообщении.

Проект — победитель XIX сезона Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Автор — студентка Оренбургского государственного педагогического университета.

По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, подобные проекты "делают регион более привлекательным для туристов и дают возможность увидеть уникальные ландшафты Оренбуржья".

"В прошлом году в регионе открыты новые туристические объекты: экопарк "Царь-бор", кемпинг "Шишкин лес", эко-тропу к Царице-сосне на территории Национального парка "Бузулукский бор", музейный дворик "Эссен" губернаторского историко-краеведческого музея. Оренбургскую область в прошлом году посетили около 1,5 млн человек", — приводятся в сообщении его слова.