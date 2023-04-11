"Приморский край обладает большим потенциалом развития туризма. Этот факт подтверждает рост туристского потока – по итогам 2022 года он составил более 3 млн человек. Прогноз на текущий год составляет 3,5-3,8 млн. туристов", — говорится в сообщении.

На встрече обсуждалось в том числе создание в регионе круглогодичного морского курорта в Хасанском округе Приморского края.

"Для строительства всероссийского курорта выбрана территория, которая привлекает туристов круглый год. Купальный сезон там по продолжительности фактически равняется черноморскому. Это близко к местам боев на озере Хасан, что дает возможность познакомить туристов с героическим прошлым нашей страны. В Хасанском округе также очень развит экотуризм – здесь расположен национальный парк "Земля леопарда". И создание курорта позволит, в том числе, упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию", — подчеркнул Кожемяко.

Чернышенко отметил, что проект курорта впечатляет по масштабам и уникальности месторасположения.



"Уверен, его реализация даст существенный рост турпотока в Приморский край, причем гостей со всех уголков страны. На первоначальном этапе необходимо совместно с корпорацией «Туризм.рф» разработать мастер-план территории и проработать вопрос привлечения потенциальных инвесторов", — добавил он.

На встрече обсуждался также опыт Приморского края по созданию модульных отелей и предложения главы края по снятию барьеров на уровне регионов при возведении таких объектов. В прошлом году Приморский край получил 300 млн рублей на строительство модульных средств размещения.