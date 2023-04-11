"Обновление системы начнется со строительства двух воздушных линий электропередачи. Также планируется создать центр питания с двумя трансформаторами и реконструировать линию Грозный — Аргунская ТЭЦ — Шали — Цемзавод", — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев, слова которого приводятся в сообщении, строительство воздушных линий и центров питания полностью обеспечит электричеством туристскую инфраструктуру курорта.

"Сейчас наши резиденты активно создают новые места размещения, которые также нужно будет подключить к сетям. К концу этого года планируем открыть для туристов шале вместимостью до 85 человек", — сказал Тапаев.

Он отметил, что в следующем году планируется принять первых гостей гостиничного комплекса на 800 мест.

Курорт "Ведучи"открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги.