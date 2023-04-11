"Продажи путевок уже стартовали. Для детей доступны лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием, а также палаточного типа и стационарные", — говорится в сообщении.

Сотрудники организаций отдыха планируют провести спортивные, естественнонаучные, художественные, технические и патриотические смены. Будут организованы профильные смены движений "Юнармия" и "Движения первых", а также "Содружества орлят России".

Пресс-служба отмечает, что работающие родители детей, проживающих в Ленинградской области, могут частично компенсировать стоимости путевки.