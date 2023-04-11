"Будет открыта новая тропа на территории заказника "Северное побережье Невской губы". Протяженность составит около 2 км, из них 700 метров — это деревянные настилы, которые проложены непосредственно в заросших тростником прибрежных мелководьях Финского залива, чтобы жители могли познакомиться с царством околоводных и водоплавающих птиц", — приводятся в сообщении слова председателя комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров.

Кроме того, на маршруте заказника "Сестрорецкое болото" появится дополнительно 600 погонных метров деревянных настилов на переувлажненных участках.

Также полностью переработан графический дизайн и информационное наполнение для экологического маршрута на территории памятника природы "Дудергофские высоты". Планируются работы по обустройству экомаршрута в заказнике "Юнтоловский". Здесь будут установлены пешеходные лестницы и настилы.

В настоящее время экологические маршруты действуют на четырех территориях в Петербурге. Это заказники "Сестрорецкое болото", "Северное побережье Невской губы", "Западный Котлин" и памятник природы "Комаровский берег".

Всего в городе 17 особо охраняемых природных территорий. Их площадь превышает 9 тыс. гектаров, что составляет 6,4% от площади Петербурга.