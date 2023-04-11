"В этом году мы планируем инвестировать 6,5 млрд руб. в развитие железнодорожной базы региона, что составляет более 70% от всего объема инвестиций за последние три года. Основной объем финансирования направлен на обновление подвижного состава и развитие железнодорожной инфраструктуры", — цитирует пресс-служба начальника Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") Рашида Сайбаталова.

За 2020-2022 годы "РЖД" инвестировали в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области более 9 млрд рублей, уточняет пресс-служба.

Работы в регионе будут идти в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве на 2023-2028 годы. Подписи под документом во вторник поставили Рашид Сайбаталов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Согласно документу, стороны будут взаимодействовать при организации железнодорожного сообщения на территории Архангельской области "по всем направлениям". Совместная работа будет направлена на развитие железнодорожной инфраструктуры, повышение эффективности грузовых железнодорожных перевозок, оказание транспортно-логистических услуг, организацию пассажирских перевозок в пригородном сообщении, а также на содействие в развитии туристического потенциала Поморья.

"Одним из ключевых вопросов встречи стал проект реконструкции железнодорожного вокзала Архангельска. Новое здание вокзала возведут на месте старого на существующем фундаменте, появится пристройка с зоной безопасности", — отмечает пресс-служба.

Планируется, что новое здание вокзала откроется в 2025 году. Во время работ по реконструкции с вокзала Архангельска будут отправляться только пригородные поезда, а поезда дальнего следования — с вокзала Исакогорки, расположенного в черте областного центра.

Параллельно с реконструкцией железнодорожного вокзала начнется обновление взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Архангельск, поэтому из столицы региона в Москву и обратно будут организованы дополнительные поезда.

"Жители региона, которые традиционно предпочитают железную дорогу авиаперелетам, сохранят свое желание передвигаться к местам отдыха и командировок. А те, кто привык летать на самолетах, но с учетом изменившейся логистики, посчитает это для себя недостаточно комфортным, вполне могли бы стать пассажирами РЖД. Поэтому нам важно совместными усилиями эту потребность людей удовлетворить", — цитирует Цыбульского пресс-служба.