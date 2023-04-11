"Свои навыки в приготовлении блюд по стандартам халяль продемонстрируют, в том числе, представители Турции, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Саудовской Аравии, Киргизии, Алжира, Молдавии, России, Пакистана, Ливана, Малайзии, Казахстана и Туниса", — говорится в сообщении.

В конкурсе также предусмотрено выступление двух команд, представляющих русскую и татарскую кухни.

Ожидается более 150 участников, оценивать которых будут международно-признанные шеф-повара.

Отмечается, что состязания шеф-поваров состоятся 18-19 мая в шатре площадью 1500 кв.м.

Ожидается, что в дни проведения форума Казань станет центром мировой халяльной кухни.

Планируется также, что шеф-повара из Малайзии, Турции, Узбекистана, Ирана и Азербайджана разработают меню из трех блюд, которое будет интегрировано в казанские рестораны.

Почетные гости форума смогут попробовать новинки на гала-ужине, а жители и туристы Казани — в ресторанах города.