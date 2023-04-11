Так, в мае в Холуе Южского района пройдет традиционный фестиваль "Русская Венеция". В нем примут участие молодые дизайнеры и художники из разных регионов России. Участники в соответствии со старинной традицией распишут лодки и весла, которые местные жители используют во время весеннего разлива реки. Затем эти лодки спускаются на воду и участвуют в особом состязании — "Потешной флотилии".

В июне в Иваново состоятся фестиваль здорового образа жизни "Силлач", фестиваль телесериалов "Пилот", а также кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало".

Самым насыщенным на события станет июль. В частности, в этом месяце пройдет фестиваль клубники в Подозерском, второй молодежный фестиваль "Прожектор" в Иваново, третья индустриальная "Велоночь". Плёс примет фестиваль "Льняная палитра", Гаврилов Посад — "Праздник русских традиций на родине тяжеловоза".

В августе в Иваново состоится книжный фестиваль, в Кинешме — Международный фестиваль камерных театральных форм "Островский-фест", в Палехе — арт-фестиваль "АрхИтрав", а также гастрономический фестиваль "Лук-Лучок" в Лухе.

В начале сентября гостей будут ждать в Кинешме на "Празднике Волжского бульвара". В Иваново в пятый раз откроется фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда".

Отмечается, что вход на все мероприятия будет бесплатным.

В 2022 году культурные мероприятия собрали более 13,2 млн гостей, что на 13% больше, чем годом ранее.

Все мероприятия туристического сезона 2023 года организованны Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области.