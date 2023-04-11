"Остров Кардан будет закрыт для туристов четыре месяца в году – с 1 июня по 30 сентября. Жители, владельцы бизнеса и сотрудники нацпарка Хат Чао Май продолжат сохранять хрупкую экосистему острова, в том числе коралловые рифы и морских обитателей", — пишет издание.

Как отмечает портал, власти королевства приняли такое решение после того, как пляжи Крадана признали лучшими на земле, а Paradise Beach возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на Земле в 2023 году".

Ко Крадан — один из самых маленьких и самых изолированных островов провинции Транг, расположенной на западном побережье полуострова Малакка. Он пользуется популярностью у любителей снорклинга.