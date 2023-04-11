"Детские клубы под брендом Sun Family Club, ориентированные на все возрастные группы от малышей до подростков, будут работать в летнем сезоне в 30 отелях, в том числе в семи в России, 22 в Турции и одном – в Египте", — сообщили в компании.

Там отметили, что один из клубов уже открылся 1 апреля в пятизвездочном отеле Xanadu Resort 5* в турецком Белеке.

"Он работает по расширенной концепции Sun Family Ultra Club, включающей программы раннего развития для малышей от 2 до 4 лет, уроки плавания для детей 4-12 лет и игровые турниры для подростков. С 20 апреля детские клубы откроются в отелях Seven Seas Life 5*, Seven Seas Hotel Blue 5*, Otium Family Eco Club 5*. С 25 апреля клубы заработают еще в 15 отелях Турции", — добавили в пресс-службе компании.

Отели Xanadu Resort 5*, Seven Seas Life 5*, Seven Seas Hotel Blue 5*, Otium Family Eco Club 5 входят в популярную у туристов сеть Coral Group Hotels&Resorts, которую эксклюзивно представляет в России туроператор Coral Travel.

В России число отелей, предлагающих концепцию детского отдыха Sun Family, в предстоящем летнем сезоне увеличится с 6 до 7.

"Впервые в этом сезоне клуб Sun Family Club в гостиничном комплексе «Альбатрос» в Архипо-Осиповке в Краснодарском крае. Кроме того, клубы по уже сложившейся традиции будут работать в отеле "Миракле", пансионате "Югра", гостиничном комплексе "Хуторок" в Анапе, пансионатах "Кабардинка" и "Кубань" в Геленджике", — рассказали в пресс-службе.

Sun Family Club – сеть авторских клубов туроператора Coral Travel, впервые заработавшая в отелях Турции в 2010 году. В них работают российские педагоги.