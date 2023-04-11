"За последние 7 лет туристический поток в Тверскую область вырос в два раза. Все более популярными становятся как кратковременные, так и длительные путешествия по нашему региону. Для Тверской области, расположенной между двумя столичными агломерациями, важно оперативно реализовать рекреационный потенциал, исходя из возможностей и потребностей наших жителей. А также максимально использовать возможности национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Сейчас Верхневолжье предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета были созданы в 2022 году. При финансовом участии региона в прошлом году создано шесть туробъектов, столько же планируется ввести в этом году. Обеспечена поддержка туроператоров, в том числе, организующих экскурсии и туры для школьников. Возмещаются затраты на приобретение туристских автобусов.

Как отмечается в пресс-релизе, туризм является драйвером развития региональной промышленности. К примеру, в Твери и Конаково созданы заводы по производству модульных домов. В прошлом году Верхневолжье получило федеральную субсидию на развитие этого перспективного направления — создание модульных отелей.

Среди новых направлений федеральной поддержки в 2023 году, на которые рассчитывает регион — средства на обустройство пляжей, детских и спортивных площадок, пунктов общественного питания, информационных центров и других объектов.

Кроме того, в 2023 году планируется реализовать проект по созданию туристских кодов центров Твери и Торопца. Предусмотрены обустройство фотозон, смотровых площадок, навигации, подсветки, установка инфоцентров.

Губернатор поручил активнее развивать востребованное направление — охотничьи туры. Также поставлена задача проработать вопрос подготовки необходимых для этого специалистов и в целом кадрового обеспечения отрасли.

"Туристический поток в тверской регион вырос с 1,3 миллиона человек в 2016 году до 2,6 миллиона человек в 2022-м. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 миллиона гостей", — подчеркивается в сообщении.