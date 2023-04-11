С апреля рейсы будут выполняться пять раз в неделю (кроме вторника и четверга), а с мая — три раза в неделю (понедельник, суббота и воскресенье).

Вылет из Красноярска будет осуществляться в 6:30 (по местному времени), время в пути составит 5 часов. Обратный рейс из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 20:40, время в пути составит 4 часа 50 минут.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, в настоящее время улететь из Красноярска в Санкт-Петербург можно рейсами авиакомпаний NordStar (по всем дням кроме вторника и пятницы), Nordwind Airlines (по средам), "Аэрофлот" (ежедневно) и "Россия" (ежедневно).