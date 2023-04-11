"Планируем сделать фестиваль моды... Будет называться "Неделя моды на Юге России". Одна неделя будет посвящена меху, коже, верхней одежде. А вторая — легкой промышленности: обувь, одежда, весь текстиль", — сказал Мардахаев журналистам в кулуарах международной выставки меха, кожи и легкой промышленности "Мягкое золото России", проходящей в Пятигорске.

По его словам, мероприятие по большей части будет рассчитано на туристов и отдыхающих.

"По сарафанному радио они (отдыхающие — ИФ) знают о том, что поедут в Пятигорск не только водичку (минеральную — ИФ) попить и полечиться, но и приобретут меховую шубу", — отметил он, добавив, что на Кавминводах, по оценке экспертов, сосредоточено порядка 50-60% мехового производства.

Мардахаев также уточнил, что сейчас обсуждаются даты проведения фестиваля, планируется, что он будет в сентябре или октябре. Ставка будет сделана на российского производителя. В программе мероприятия будут показы известных дизайнеров.