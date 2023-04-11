"Вулкан находится далеко от всех основных туристических маршрутов, поэтому, чтобы возникла серьезная опасность, нужно поехать в район самого события. По опыту предыдущих извержений, они не создавали опасности туристам на основных маршрутах даже в высокий летний сезон", — говорится в сообщении.

По данным РСТ, сейчас в Камчатском крае мало туристов, так как зимний сезон уже завершен, а летний еще не начался.

"Скорее всего это событие может привести к росту турпотока на Камчатку. В прошлый раз, когда Шивелуч извергался, люди быстро собирали группы и ехали смотреть извержение. В том числе, это интересует фотографов", — отмечают в объединении.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края

Сильная фаза извержения Шивелуча началась около часа ночи по местному времени во вторник. К шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 километров. Пепловое облако преимущественно распространялось в западном направлении, в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады. Школы и соцучреждения района во вторник не работают. Дорогу Ключи — Усть-Камчатск закрыли из-за плохой видимости.

Извержению Шивелуча присвоен наивысший – красный код авиационной опасности.

Как заявили местные власти, туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.

В 2022 году Камчатку посетили почти 300 тыс. туристов, это на 20% больше, чем годом ранее.